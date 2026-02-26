Damián Pizarro vive un nuevo calvario: El motivo que le ha impedido debutar en Racing - Chilevisión

A un mes de haber sido presentado en La Academia, el atacante no ha sido citado a ningún partido y vuelve a atravesar un complejo momento.
Damián Pizarro sigue atravesando un complejo momento futbolístico. A un mes de su arribo a Racing, el delantero no ha debutado y ni siquiera concentró con el equipo.
El delantero llegó a La Academia buscando los minutos que no tuvo en Europa, donde pasó sin pena ni gloria por el Udinese y el Le Havre de Francia.
Si bien se pensaba que sus primeras ausencias eran para realizar un trabajo físico, en Argentina aseguraron que hay otro motivo por el que no es considerado.
Según consignó TyC Sports, el joven de 20 años se está recuperando de un desgarro que sufrió en un entrenamiento, lo que le ha impedido entrenar junto al plantel.
El ex Colo Colo está realizando trabajo diferenciado, pero se espera que se sume a las órdenes del entrenador Gustavo Costas en los próximos días.
Precisamente, el experimentado estratega esperaba contar con Pizarro para estas fechas, teniendo en cuenta que no quiere sobrecargar al atacante titular, Adrián "Maravilla" Martínez.
Por ahora, el ariete nacional no fue citado para el choque de este jueves 26 de febrero frente a Independiente Rivadavia, esperando poder debutar muy pronto en su nuevo club.