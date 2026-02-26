El Real Madrid vence al Benfica en el Bernabéu y va por su Champions número 16 - Chilevisión

El Real Madrid consiguió una importante victoria frente al Benfica por 2-1 en el Bernabéu que le permite posicionarse en los octavos de final de la Champions League.

Los merengues hicieron valer su localía en el Bernabéu en un partido en el que comenzaron perdiendo, pero que lograron remontar para quedarse con el resultado y el global de 3-1 a su favor.

Una llave que no estuvo ausente de polémicas y expectación luego de los problemas y las acusaciones de racismo que marcaron el partido de ida en Portugal.

Real Madrid vence al Benfica y clasifica a octavos de la Champions League

En la primera mitad, el encuentro parecía cuesta arriba para los merengues, puesto que a los 14 minutos Rafa Silva sorprendió y puso el 1-0 para el Benfica.

Sin embargo, la reacción de los locales fue inmediata. Solo bastaron dos minutos para que Aurélien Tchouaméni igualara el marcador 1-1.

Finalmente, cuando el partido ya entraba en la recta final, Vinicus Jr. puso el 2-1 que decidió el encuentro y la clasificación a octavos.