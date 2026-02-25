Manuel Pellegrini respalda a Alexis Sánchez y defiende su rendimiento en el Sevilla - Chilevisión

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, elogió la presencia de Alexis Sánchez en la liga española y aseguró que los problemas físicos han complicado su regularidad en el Sevilla.

En la previa de una nueva edición del Derbi andaluz, el Ingeniero habló sobre el cruce con Maravilla y afirmó que "partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene".

En diálogo con AS, el estratega chileno sostuvo que "desgraciadamente, un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento, además de que su equipo no está pasando por un buen momento".

"Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol", agregó.

Además, el experimentado DT elogió a Gabriel Suazo y remarcó que "ha caído muy bien en Sevilla y ha jugado una buena cantidad de partidos".

"Es un jugador de mucho carácter, le entrega bastante a su equipo en lo ofensivo y no es fácil superarlo en ese sector. Nosotros tenemos ahí a Antony, así que ya veremos cuál de los dos gana el día domingo", añadió.

¿Cuándo juegan Betis y Sevilla por la liga española?

El partido entre el Real Betis y el Sevilla está programado para el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas de Chile, disputándose en el Estadio La Cartuja.

El equipo de Manuel Pellegrini ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla de posiciones con 42 puntos, mientras que el Nervionense está 12° con 29 unidades.