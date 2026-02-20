Comienza otra teleserie: Alexis Sánchez pondría fin a su ciclo en Sevilla y regresaría a Sudamérica - Chilevisión

El futuro de Alexis Sánchez vuelve a ser tema en Europa. A pocos meses de que finalice la temporada, en España aseguraron que el chileno no continuará en el Sevilla.

Tras anticipar que el tocopillano no renovará su contrato con el Nervionense, ahora se dio a conocer el supuesto destino del delantero.

De acuerdo a medios locales, Maravilla daría por terminado su periodo en el viejo continente y regresaría a Sudamérica para jugar en el Inter de Porto Alegre.

Aseguran que Alexis Sánchez llegaría a Brasil

De hecho, el portal Ficherío.com afirmó que hay un "acuerdo cerrado" entre el ariete nacional y el Colorado, club por el que pasaron Elías Figueroa y Charles Aránguiz, entre otros.

A principios de enero, Sánchez fue vinculado a este mismo equipo y al Corinthians, aunque desestimó cualquier oferta para mantenerse en Andalucía.

"Tuve opción de ir a Brasil y a Chile, (pero) quise quedarme acá. Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores que tienen que tener tranquilidad", comentó en aquella oportunidad frente a la prensa.

El goleador histórico de La Roja ha marcado 2 tantos en 18 partidos con su actual club, quienes están luchando por no descender a falta de 14 partidos para el cierre de la liga española.