 La sincera reflexión sobre la maternidad de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

La sincera reflexión sobre la maternidad de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez

La influencer abordó esta nueva etapa en su vida luego del nacimiento de Bela. "Todavía estoy aprendiendo", fue parte de lo que comentó.

Miércoles 18 de febrero de 2026 | 12:06

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, se sinceró con sus seguidores y compartió una profunda reflexión sobre la maternidad.

La modelo rusa tuvo hace algunos meses a Bela, quien llegó al mundo producto de su relación con el futbolista chileno.

En sus redes sociales, la influencer reconoció que el nacimiento de la pequeña produjo un cambio radical en su vida, compartiendo parte de este nuevo proceso.

Alexandra Litvinova revela "lo más difícil de la maternidad"

La joven de 26 años se mostró retomando sus actividades cotidianas, entre las que están en realizar ejercicio como trote o entrenamientos en casa.

"De vuelta a mí misma", escribió en una publicación en Instagram, video en el que está cuidando a su hija mientras hace diferentes movimientos físicos.

Posteriormente, Litvinova apuntó que "lo más difícil de la maternidad no son las noches sin dormir. Es recordar quién eras antes de ella".

"Todavía estoy aprendiendo a equilibrar la maternidad, mi nueva vida e Instagram", comentó en una historia, generando reacciones en sus redes sociales.

Mira el posteo acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

“Amo que vean cosas”: Gissella Gallardo sale al paso por rumores de quiebre con Mauricio Pinilla

“Bienvenida”: La foto con la que Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron nacimiento de su hija

“La vida es bonita”: El especial momento que vivieron Lucas Cepeda y su pareja en Europa

Maravilla romántico: El tierno regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valentín
Publicidad
Publicidad