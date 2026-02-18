La sincera reflexión sobre la maternidad de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez - Chilevisión

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, se sinceró con sus seguidores y compartió una profunda reflexión sobre la maternidad.

La modelo rusa tuvo hace algunos meses a Bela, quien llegó al mundo producto de su relación con el futbolista chileno.

En sus redes sociales, la influencer reconoció que el nacimiento de la pequeña produjo un cambio radical en su vida, compartiendo parte de este nuevo proceso.

Alexandra Litvinova revela "lo más difícil de la maternidad"

La joven de 26 años se mostró retomando sus actividades cotidianas, entre las que están en realizar ejercicio como trote o entrenamientos en casa.

"De vuelta a mí misma", escribió en una publicación en Instagram, video en el que está cuidando a su hija mientras hace diferentes movimientos físicos.

Posteriormente, Litvinova apuntó que "lo más difícil de la maternidad no son las noches sin dormir. Es recordar quién eras antes de ella".

"Todavía estoy aprendiendo a equilibrar la maternidad, mi nueva vida e Instagram", comentó en una historia, generando reacciones en sus redes sociales.

