“Amo que vean cosas”: Gissella Gallardo sale al paso por rumores de quiebre con Mauricio Pinilla - Chilevisión

Gissella Gallardo salió al paso de los rumores que apuntaron a un supuesto quiebre con Mauricio Pinilla, aclarando que siguen juntos.

La periodista alzó la voz y publicó un video en sus redes sociales junto al ex futbolista, con quien retomó su relación hace algunos años.

"Amo que vean cosas donde no las hay", escribió la comunicadora en una historia en el video, donde el otrora delantero aparece acostado junto a uno de sus hijos.

Gissella Gallardo bromea por supuesto quiebre con Mauricio Pinilla

La influencer aprovechó de bromear con Pinilla y su supuesta ruptura, la que presuntamente inició porque dejaron de seguirse en Instagram.

"¿Te he seguido en redes sociales?", le preguntó Gallardo a su marido. Ante esto, el otrora delantero contestó: "No sé".

"Cómo no sé. Bueno, no te sigo. Ahora te voy a seguir. Gracias", replicó la comunicadora con mucha ironía, dejando en claro que la relación se mantiene.

La panelista de televisión ha acompañado al ex futbolista en diferentes procesos estos meses, entre los que está sus problemas de salud por un cáncer a la piel y las dificultades económicas.