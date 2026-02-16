Maravilla romántico: El tierno regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valentín - Chilevisión

El tocopillano sorprendió a Alexandra Litvinova por el Día de los Enamorados, jornada que estuvo marcada por la presencia de su hija.
Lunes 16 de febrero de 2026 | 13:12
El Día de los Enamorados fue una jornada muy especial para Alexis Sánchez, quien le hizo un particular regalo a su pareja, Alexandra Litvinova.
A través de sus redes sociales, la modelo rusa mostró parte del festejo en una fecha marcada por ser la primera que pasan junto a su hija Bela.
Una de las publicaciones tiene justamente a la pequeña usando un pijama bastante especial, el que está repleto de corazones por todos lados.
El aspecto que más llamó la atención fue el particular regalo del futbolista chileno, quien le entregó un gran ramo de rosas a la influencer.
El obsequio fue ocupado para decorar la casa que ambos comparten en Sevilla por San Valentín, donde pasaron momentos agradables en familia.
A inicios de enero, Sánchez le dio otro arreglo de flores a Litvinova por su cumpleaños, además de una torta de chocolates, una botella de champagne y el mensaje "Happy Birthday".