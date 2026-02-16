 Maravilla romántico: El tierno regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valentín - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Maravilla romántico: El tierno regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valentín

El tocopillano sorprendió a Alexandra Litvinova por el Día de los Enamorados, jornada que estuvo marcada por la presencia de su hija.

Lunes 16 de febrero de 2026 | 13:12

El Día de los Enamorados fue una jornada muy especial para Alexis Sánchez, quien le hizo un particular regalo a su pareja, Alexandra Litvinova.

A través de sus redes sociales, la modelo rusa mostró parte del festejo en una fecha marcada por ser la primera que pasan junto a su hija Bela.

Una de las publicaciones tiene justamente a la pequeña usando un pijama bastante especial, el que está repleto de corazones por todos lados.

El regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valetín

El aspecto que más llamó la atención fue el particular regalo del futbolista chileno, quien le entregó un gran ramo de rosas a la influencer.

El obsequio fue ocupado para decorar la casa que ambos comparten en Sevilla por San Valentín, donde pasaron momentos agradables en familia.

A inicios de enero, Sánchez le dio otro arreglo de flores a Litvinova por su cumpleaños, además de una torta de chocolates, una botella de champagne y el mensaje "Happy Birthday".

Mira el regalo acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

En íntima ceremonia: Dante Poli aprovechó el Día de Los Enamorados y contrajo matrimonio

Ex integrante de Gran Hermano presenta a su nueva pareja: Es futbolista y jugó en Chile

Ex jugadora de Colo Colo muestra su avanzado embarazo: Conoció a su pareja en Los Albos

Darío Osorio contó cómo nació el amor con su esposa Catalina Díaz: “Somos inseparables”
Publicidad
Publicidad