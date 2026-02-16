Maravilla romántico: El tierno regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valentín - Chilevisión

El Día de los Enamorados fue una jornada muy especial para Alexis Sánchez, quien le hizo un particular regalo a su pareja, Alexandra Litvinova.

A través de sus redes sociales, la modelo rusa mostró parte del festejo en una fecha marcada por ser la primera que pasan junto a su hija Bela.

Una de las publicaciones tiene justamente a la pequeña usando un pijama bastante especial, el que está repleto de corazones por todos lados.

El regalo de Alexis Sánchez a su pareja por San Valetín

El aspecto que más llamó la atención fue el particular regalo del futbolista chileno, quien le entregó un gran ramo de rosas a la influencer.

El obsequio fue ocupado para decorar la casa que ambos comparten en Sevilla por San Valentín, donde pasaron momentos agradables en familia.

A inicios de enero, Sánchez le dio otro arreglo de flores a Litvinova por su cumpleaños, además de una torta de chocolates, una botella de champagne y el mensaje "Happy Birthday".

Mira el regalo acá