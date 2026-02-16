En íntima ceremonia: Dante Poli aprovechó el Día de Los Enamorados y contrajo matrimonio - Chilevisión

Dante Poli, ex futbolista nacional y actual comentarista deportivo, aprovechó el Día de Los Enamorados para casarse en una ínitma ceremonia.

El recordado jugador de Universidad Católica contrajo matrimonio el último fin de semana con Melisa Cruz, su pareja con la que inició una relación hace un tiempo importante.

Esta es la tercera boda del ex zaguero, la cual contó con la presencia de familiares y amigos cercanos que llegaron hasta Chiloé.

Entre ellos está Waldemar Méndez, ex arquero argentino, y su esposa María Gracia Subercaseaux, quien subió una serie de fotos a sus redes sociales.

"Una ceremonia y fiesta inolvidable en Rucalaf, rodeados de familia, amigos y una energía preciosa, en nuestro paraíso, Chiloé. Un día simplemente maravilloso", escribió la fotógrafa.

La carrera de Dante Poli

Formado en las inferiores de Universidad Católica, Poli debutó en Los Cruzados y llegó a tener una prueba en el Manchester United.

Además de La Franja, el otrora zaguero pasó por Nueva Chicago de Argentina, Skoda Xanthi de Grecia, Unión Española y el Puerto Rico Islanders.

En tanto, por la Selección Chilena disputó dos partidos amistosos en 1997, incluyendo uno por la Copa América de ese año frente a Ecuador.

Una vez retirado del profesionalismo, Poli se dedicó a comentar y a participar como panelista en diferentes programas deportivos.

