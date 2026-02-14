La Roja Sub 17 cayó frente a Athletico Paranaense en final de torneo en Argentina - Chilevisión

Pese a una campaña casi perfecta, La Roja Sub 17 no logró quedarse con la final del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, tras caer por 7-6 en penales frente a Athletico Paranaense de Brasil.

En el certamen organizado por Talleres de Córdoba, los chilenos habían llegado invictos y como líderes de su grupo a disputar la Copa Oro tras vencer a los locales, a Argentina e igualar frente a Venezuela y Ecuador.

Si bien los brasileños fueron superiores gran parte del juego, en el complemento el encuentro finalizó 1-1, ocasionando que todo se decidiera desde los 12 pasos.

Chile cae en la final frente a Athletico Paranense y ahora piensa en el Sudamericano

En la primera mitad, el Furacão comenzó poniéndose en ventaja al minuto 16 con gol de José Enrique.

Con el resultado en contra, los dirigidos por Ariel Leporati se volcarían a la ofensiva en búsqueda del gol que les permitiera volver a meterse en el partido y alcanzar la anhelada copa.

Cuando el partido ya expiraba, en la última jugada, Bastián Vilches fue protagonista de un excelente tiro libre, que igualó el marcador y revivió la ilusión. Sin embargo, en los penales el triunfo fue para los brasileños.

Tras finalizar su participación en el torneo trasandino, los chilenos se preparan para el Sudamericano Sub 17 que se jugará entre el 3 y el 19 de abril y que entregará siete cupos al mundial de la categoría organizado en Qatar.