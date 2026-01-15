“Mi yo pequeña”: Alexandra Litvinova sorprende a seguidores al publicar un “antes y después” - Chilevisión

Sorpresa causó en los seguidores la publicación de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez que reveló inéditas imágenes.

La modelo rusa aprovechó su cumpleaños para mostrar un "antes y después" de su vida, realizando una profunda reflexión al convertirse en madre hace unos meses.

El posteo incluyó justamente un tierno beso del futbolista chileno, con quien está en una relación desde hace un tiempo importante que permitió el nacimiento de la pequeña Bella.

Alexandra Litvinova muestra su "antes y después"

La influencer subió varias imágenes a Instagram en las que compara su infancia y adolescencia con su momento actual, realizando prácticamente las mismas poses.

Por ejemplo, en la primera postal se muestra sacándose una foto frente a un espejo en su juventud, para luego realizar lo mismo en su etapa de embarazo.

"En mi cumpleaños, quise tocar a mi yo pequeña. Como si construyera un puente entre dos mundos: Entre la niña y aquella a quien ahora llaman “mamá'", comenzó.

Litvinova enfatizó en que "estas fotos son sobre el 'antes' y el 'ahora'. Sobre un puente entre el pasado y el presente. Sobre cómo todo cambia y, al mismo tiempo, parece que nada cambia."

"Y como un recordatorio para mí misma: En cada 'mamá adulta' todavía vive esa misma niña pequeña", sentenció en la publicación que superó los 33 mil likes.