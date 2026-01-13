Con tierno gesto: El regalo de Alexis Sánchez a Alexandra Litvinova por su cumpleaños - Chilevisión

Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, disfruta de un día muy especial este 13 de enero al celebrar un nuevo cumpleaños.

La modelo rusa festeja 26 primaveras, teniendo una íntima velada con su hija y con el futbolista chileno que la sorprendió con un romántico regalo.

A través de una historia en Instagram, la influencer mostró que Maravilla le obsequió un arreglo de rosas que tiene la forma de un corazón.

La imagen también mostró una torta de chocolates, una botella de champagne y el mensaje "Happy Birthday" con un tono dorado.

La reflexión de Alexandra Litvinova por su cumpleaños

Litvinova aprovechó la fecha para publicar un reflexivo mensaje, señalando que "en mi cumpleaños, quise tocar a mi yo pequeño".

La joven subió una serie de imágenes en las que señaló: "Como si construyera un puente entre dos mundos: Entre la niña y aquella a quien ahora llaman 'mamá'".

"A partir de este año, ya nunca volveré a ser 'pequeña'. Ahora en mi vida hay alguien para quien yo soy todo un mundo adulto. Estas fotos son sobre el 'antes' y el 'ahora'. Sobre un puente entre el pasado y el presente. Sobre cómo todo cambia y, al mismo tiempo, parece que nada cambia", agregó.

Al final del posteo, la modelo enfatizó en que hay "un recordatorio para mí misma: En cada 'mamá adulta' todavía vive esa misma niña pequeña".

Mira el posteo acá