“Todo lo que pido”: Sammis Reyes se olvida de altercado con Cuco Cerda y realiza tierno posteo - Chilevisión

A pocas horas de protagonizar una polémica en una fiesta, Sammis Reyes se desahogó con una tierna publicación en sus redes sociales.

El deportista nacional se vio envuelto en un altercado con José Manuel "Cuco" Cerda, hermano de Raimundo Cerda con el que se topó en Viña del Mar.

Tras el tenso momento, que rápidamente se viralizó en redes, el ex jugador de la NFL publicó tiernas fotos junto a su pareja, Emilia Dides, y a su hija recién nacida.

"Mi familia. Mi todo", escribió el otrora seleccionado de básquetbol en Instagram, posteando tres imágenes desde la playa junto a la cantante y a la pequeña.

Posteriormente, el atleta de 30 años compartió una historia de Dides en la que la familia está disfrutando de un agradable momento con un perrito. "Esto es todo lo que pido", señaló.

Lo que se sabe del tenso cruce entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

Luego del cruce entre Reyes y Cerda, los que revelaron nuevos antecedentes fueron Carla Jara y el manager Suro Solar en el podcast Todo se sabe.

Este último aseguró que "hubo combos" en el evento realizado en la Ciudad Jardín, mientras que la panelista de televisión dijo "vi todo porque justo había bajado al baño".

"Veo que hay combos. Inteligentemente Cuco lo empuja y en este lugar los VIP estan como en una subida y habían tres peldaños, entonces seguramente Sammis no pudo afirmarse y se fue de espaldas al suelo", agregó la ex integrante de Mekano.

El origen del conflicto no está claro, pero algunos asistentes apuntaron a que la molestia se originó por diferentes comentarios.