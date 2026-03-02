A un año de divorciarse: Futbolista es visto con modelo de OnlyFans y genera ruido en Inglaterra - Chilevisión

Kieran Trippier, futbolista del Newcastle de Inglaterra, se convirtió en el centro de la noticia en su país al ser visto con una mujer 14 años menor tras una fiesta.

El ex integrante de la selección de su país generó ruido al divorciarse en 2024 de su esposa, lo que involucró un millonario acuerdo.

Desde entonces, el defensor ha sido visto en diferentes celebraciones masivas incluso cuando estaba haciendo los trámites de separación legal, donde se especuló con que su ex pareja recibía videos de algunas celebraciones.

Kieran Trippier es captado con modelo de OnlyFans

En esta ocasión, Trippier fue captado paseando con Kehlani Webster, modelo de OnlyFans que también trabaja como bailarina en un bar para adultos de Newcastle.

El diario The Sun publicó fotos en las que se ve que el lateral derecho le pasó su chaqueta debido al frío, lo que fue tomado como un indicio de romance.

El jugador de 35 años y la joven de 21 llevarían algunos días saliendo, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado de manera pública por el supuesto romance.

De acuerdo al citado medio, el británico ha estado involucrado con diferentes modelos y chicas que pasaron por realities, aunque con ninguna habría estado en una relación formal.

Nacido en 1990, Trippier comenzó su carrera en el Barnsley, pasando posteriormente por el Burnley, Tottenham, Atletico de Madrid y Newcastle, club al que arribó en 2022.