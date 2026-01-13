Castigado: Futbolista recibió tremenda sanción por tocar partes íntimas de rivales en Inglaterra - Chilevisión

Siete partidos de suspensión recibió Ollie Clarke, futbolista del Swindon Town de la cuarta división de Inglaterra que fue sancionado por tocar las partes íntimas de dos rivales durante un partido.

El experimentado jugador de 33 años fue investigado por sus actos en un duelo ante del Cardiff City, disputado a mediados de agosto y que fue válido por la Copa de la Liga.

Si bien no se entregó mayores detalles, se especificó que los hechos se dieron en el minuto 57' y 94' hacia dos oponentes diferentes.

Adicionalmente, el volante fue multado con 2.750 libras esterlinas, equivalentes a poco más de 3.200.000 pesos chilenos.

Según consignó la BBC, la FA, organismo regulador del fútbol en Inglaterra, determinó en su informe que el mediocampista cometió "juego sucio intencional".

Swindon Town se pronuncia por caso de Ollie Clarke

Tras el castigo a Clarke, el Swindon Town reconoció los argumentos por el organismo y destacó que su jugador "mantuvo su inocencia y solo admitió los cargos alegando que ambos fueron involuntarios".

El elenco de la League Two recalcó que "continúa apoyando a Ollie y seguirá haciéndolo en el futuro", asegurando que no emitirá más declaraciones.