Betis vs Sevilla: Dónde ver en vivo y online partido de Alexis Sánchez por Liga de España - Chilevisión

Betis y Sevilla juegan este domingo el gran clásico de Andalucía, enfrentándose en un trascendental partido por la fecha 26° de la liga española.

Los dirigidos por Manuel Pellegrini quieren darle un tremendo golpe al archirrival, quienes están obligados a sumar para escapar de la zona baja.

Teniendo en cuenta esto, el elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se ha preparado con todo para imponerse en condición de visitante.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Betis vs Sevilla?

El partido del Betis ante el Sevilla, válido por la fecha 26° de la liga española, será transmitido en vivo por ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney+ también emitirá este importante compromiso de manera online, a la cual debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Betis y Sevilla por la liga española

El encuentro de los Heliopolitanos contra el Nervionense comienza a las 14:30 horas de Chile de este domingo 1 de marzo.

El escenario para el Derbi andaluz es el Estadio La Cartuja, recinto en el que se espera una gran cantidad de hinchas.