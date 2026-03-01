Betis vs Sevilla: Dónde ver en vivo y online partido de Alexis Sánchez por Liga de España - Chilevisión

Betis recibe al Sevilla en el gran Derbi andaluz, partido clave que tiene sabor chileno con Manuel Pellegrini, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
Domingo 1 de marzo de 2026 | 08:47
Betis y Sevilla juegan este domingo el gran clásico de Andalucía, enfrentándose en un trascendental partido por la fecha 26° de la liga española.
Los dirigidos por Manuel Pellegrini quieren darle un tremendo golpe al archirrival, quienes están obligados a sumar para escapar de la zona baja.
Teniendo en cuenta esto, el elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se ha preparado con todo para imponerse en condición de visitante.
El partido del Betis ante el Sevilla, válido por la fecha 26° de la liga española, será transmitido en vivo por ESPN.
Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney+ también emitirá este importante compromiso de manera online, a la cual debes ingresar con tu usuario y clave.
El encuentro de los Heliopolitanos contra el Nervionense comienza a las 14:30 horas de Chile de este domingo 1 de marzo.
El escenario para el Derbi andaluz es el Estadio La Cartuja, recinto en el que se espera una gran cantidad de hinchas.