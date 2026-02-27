De chileno a chileno: La brutal patada de Erick Pulgar a Matías Sepúlveda en la Recopa Sudamericana - Chilevisión

Erick Pulgar y Matías Sepúlveda fueron protagonistas en el partido entre Flamengo y Lanús, quienes chocaron este jueves por la revancha de la Recopa Sudamericana.

El Granate dio la sorpresa y se impuso 3-2 al Mengao en la revancha, dando la vuelta olímpica en el mítico Estadio Maracaná.

Previo a la consagración de los argentinos, el antofagastino se encargó de dejarle un particular "recuerdo" a su compatriota con una brutal patada.

Erick Pulgar recibió amarilla por fuerte foul contra Matías Sepúlveda

Al minuto 87, el ex Universidad de Chile va a disputar una pelota en la mitad de la cancha, momento en que fue cruzado por el volante del cuadro carioca.

Sepúlveda alcanzó a tocar el balón un instante antes de que llegue Pulgar, quien no pudo frenarse y lo golpeó con su pierna derecha casi a la altura de la cintura.

La acción fue castigada con tarjeta amarilla por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, todo ante la mirada del nortino que no protestó.

Lo particular es que el otrora jugador de Universidad Católica no le pidió disculpas al zurdo, aunque todo quedó en la cancha.

Mira la patada acá