Flamengo vs Lanús: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha de la Recopa Sudamericana - Chilevisión

Flamengo y Lanús definen este jueves al campeón de la Recopa Sudamericana, disputando el esperado partido de vuelta.

El Mengao de Erick Pulgar está obligado a ganar tras la derrota en la ida, donde los argentinos se impusieron por la cuenta mínima con Matías Sepúlveda jugando el segundo tiempo.

En caso de que los brasileños derroten al Granate por un gol de diferencia, el reglamento estipula que haya tiempo extra de 30 minutos y penales si es que se mantiene la igualdad en el marcador global.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Flamengo vs Lanús?

El partido de Flamengo ante Lanús, válido por la revancha de la Recopa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá esta gran final de manera online. Para poder acceder, tienes que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Flamengo y Lanús por la Recopa Sudamericana

El compromiso del conjunto carioca contra los trasandinos inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 26 de febrero.

El estadio para esta esperada definición es el Maracaná de Río de Janeiro, mientras que el árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.