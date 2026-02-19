Lanús vs Flamengo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de ida de Recopa Sudamericana - Chilevisión

Lanús se mide a Flamengo este jueves por la esperada Recopa Sudamericana, jugando el partido de ida en Buenos Aires.

El Granate de Matías Sepúlveda se instaló en esta definición por el ser campeón de la última Copa Sudamericana, donde se impusieron a Universidad de Chile en semifinales.

Por su parte, el Mengao es el actual monarca de la Copa Libertadores y apuesta a seguir mandando en el continente de la mano de Erick Pulgar.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Lanús vs Flamengo?

El partido de Lanús ante Flamengo, válido por la ida de la Recopa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado duelo de manera online. Para eso, debes estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana

El compromiso del cuadro argentino con los brasileños inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 19 de febrero.

El escenario es el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires, mientras que el árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera.