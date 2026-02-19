No pagan nada hasta fin de año: El particular acuerdo de Independiente por Maximiliano Gutiérrez - Chilevisión

Maximiliano Gutiérrez tendría todo listo para dar el salto al extranjero. El delantero estaría muy cerca de fichar en Independiente luego de sus grandes rendimientos en Huachipato.

El acuerdo se da en plena participación de Los Acereros en la fase previa de Copa Libertadores, donde deben dar vuelta la llave ante Carabobo tras caer en la ida.

Independiente esperará hasta fin de año para pagar por Maxi Gutiérrez

De acuerdo a la prensa argentino, el fichaje sería a modo de préstamo por toda la temporada 2026, lo que no implica ningún costo.

Sin embargo, el Rojo tendría una obligación de compra por el 50% del pase por cerca de 2 millones de dólares, siempre que se cumplan algunos objetivos.

El resto de la carta seguiría en manos del elenco de Talcahuano, quienes aspiran a que el delantero tenga una fugura venta a Europa tal como se dio con Felipe Loyola.

Gutiérrez ha tenido un gran inicio de año con tres goles en la Liga de Primera. Su potencia física y capacidad física le permitieron ser nominado a la Selección Chilena.

En caso de concretarse el traspaso, el extremo de 21 años se sumaría a Luciano Cabral y Lautaro Millán, los otros nacionales que militan en el cuadro argentino.