Escándalo en la Champions: Futbolista argentino se defendió tras denuncia de Vinícius por insulto racista - Chilevisión

El duelo de ida entre Benfica y Real Madrid por los playoffs de la Champions League se vio interrumpido luego de que Vinícius Junior denunciara haber recibido insultos racistas.

El conflicto se desató cuando el brasileño, quien anotó el único gol del partido, fue a celebrar y tuvo una discusión con Gianluca Prestianni, que milita en el cuadro portugues.

El argentino se levantó la camiseta para taparse la boca y dijo algo que motivó que Vinícius se acercara al árbitro a denunciar lo ocurrido, provocando que se active el protocolo antirracismo de la FIFA, deteniendo el partido por varios minutos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Según el delantero de los Merengues, Prestianni lo insultó con una palabra racista, declaración a la que luego adhirieron varios de sus compañeros como Kylian Mbappé, quien señaló que el trasandino le habría dicho “mono”.

Prestianni negó racismo contra Vinícius Junior

Tras el duelo que terminó 1-0 en favor de Real Madrid sobre Benfica, Gianluca Prestianni utilizó sus historias de Instagram para entregar su versión de lo ocurrido en el campo de juego.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, aclaró.

Sobre la situación denunciada por el brasileño, insitió en que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, agregó.



