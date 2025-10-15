Más de 500 invitados: Vinícius Júnior es procesado tras escandalosa fiesta de cumpleaños en Brasil - Chilevisión

Vinícius Júnior nuevamente está en el centro de la polémica. Ahora, el delantero del Real Madrid fue procesado por una escandalosa fiesta de cumpleaños.

El extremo festejó una nueva primavera a mediados de julio en Brasil, lo que fue un verdadero evento que contó un centenares de invitados entre futbolistas, cantantes y modelos.

A cuatro meses de lo ocurrido, está siendo investigado por "perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos" en un caso que se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro.

La acción legal fue puesta por un vecino del sector, quien aseguró que la celebración duró dos días e incluyó griterios y música a alto volumen.

Según consignó O Globo, la fiesta se realizó en un lujoso centro de eventos, lugar al que acudó la policía para solicitar que se baje el ruido.

En un comienzo, Vinícius y sus invitados acataron las órdenes, pero el sonido otra vez se elevó cuando los funcionarios se retiraron.

La fecha clave para el caso

En principio, el próximo 6 de noviembre se realizará una audiencia preliminar sobre el caso.

Según la legislación de Brasil, el caso podría ser castigado con una pena de entre 15 días y tres meses de privación de libertad o el pago de una multa.