Real Madrid aprovecha a un eficaz Mbappé y arranca la Champions derrotando al Marsella - Chilevisión

Real Madrid arrancó la Champions League con el pie derecho, derrotando 2-1 este martes al Olympique de Marsella.

Por la fecha 1° de la fase de liga, Los Merengues se impusieron como local a un duro cuadro francés y sumaron sus primeros primeros tres puntos en el torneo.

Los galos tomaron la ventaja gracias al gol de Timothy Weah a los 22 minutos, pero Kylian Mbappé puso la paridad a los 28' vía lanzamiento penal.

En el segundo tiempo, La Casa Blanca se quedó con uno menos por la insólito expulsión de Dani Carvajal, quien vio la roja por un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli durante una discusión.

Sin embargo, una polémica mano en el área le permitió al propio atacante poner cifras definitivas a favor de los españoles a los 81'.

Sobre el final, Les Phocéens tuvo una clara opción para quedarse con el empate con un remate en inmejorable posición de Mason Greenwod, pero el disparo se fue sobre el travesaño.

¿Qué se viene para el Real Madrid en la Champions League?

En la próxima fecha, a jugarse entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, el Real Madrid visitará al Kairat Almaty.

Por su parte, el Marsella recibirá al Ajax en un duelo que fundamental en busca de clasificar a la siguiente ronda.