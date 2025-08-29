Champions League: Cuándo empieza el torneo y quiénes serán los rivales de los grandes de Europa - Chilevisión

Este jueves se realizó el esperado sorteo de la Champions League 2025/2026, la que por segunda vez se disputará con un renovado formato.

Tal como en la edición anterior, los tradicionales grupos fueron reemplazados por un formato de liga en el que cada club jugará ocho partidos.

Los mejores ocho de la tabla clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los siguientes 16 pasarán a una ronda de playoffs en la que buscarán meterse en las llaves de eliminación directa.

La competencia tendrá varios partidos atractivos. Por ejemplo, el Real Madrid deberá enfrentar a tres poderosos como el Manchester City, Liverpool y Juventus.

Por su parte, el PSG tendrá duros desafíos frente al Barcelona, Bayern Múnich y Tottenham, último campeón de la Europa League.

Los rivales en la Champions League de los clubes más poderosos de Europa

Real Madrid : Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

: Olympique Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Barcelona : PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.

: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle. PSG : Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao. Liverpool : Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt. PSV, Olympique de Marsella, Qarabag y Galatasaray.

: Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt. PSV, Olympique de Marsella, Qarabag y Galatasaray. Bayern Múnich : Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y Pafos de Chipre.

: Manchester City : Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray y Mónaco.

Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray y Mónaco. Inter de Milán : Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almary y Union SG.

: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almary y Union SG. Chelsea: Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos de Chipre y Qarabag.

¿Cuándo empieza la nueva edición de la Champions League?

La fase de liga de la Champions League iniciará la semana del 18 de septiembre, culminando el 28 de enero del 2026.

En tanto, la gran final se disputará el sábado de mayo en Budapest, Hungría.