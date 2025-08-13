PSG tuvo una furiosa reacción ante Tottenham y se quedó en penales con la Supercopa de Europa - Chilevisión

PSG consiguió un nuevo título continental al superar al Tottenham en una dramática final en la Supercopa de Europa que se jugó este miércoles en Udine, Italia.

El conjunto inglés fue muy superior en el primer tiempo, donde dominó claramente al campeón de la Champions y finalista del Mundial de Clubes.

La apertura de la cuenta llegó a los 39 minutos tras un balón detenido que fue aprovechado por Micky van de Ven, quien batió al debutante Lucas Chevalier, reemplazante de Gianluigi Donnarumma, marginado por Luis Enrique.

En el complemento los Spurs aumentaron el marcador a los 48' a través del argentino y capitán Cristian Romero, que le dio tranquilidad al elenco de Londres y parecía tener cimentado el triunfo.

Sin embargo, con el marcador adverso, el PSG tuvo una fuirosa reacción en los minutos finales. El descuento llegó a los 85' a través de Kang-in Lee, mientras que a los 90'+2 el portugués Gonçalo Ramos puso el empate 2-2, resultado que llevó la definición a los penales.

PSG es el nuevo campeón de la Supercopa vía penales

En la tanda el conjunto francés también tuvo que remontar, ya que arrancó 0-2, sin embargo, a partir de ahí Tottenham falló dos seguidos y el elenco de Luis Enrique hizo cuatro para ganar y gritar campeón por 4-3.