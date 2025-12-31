Gabriel Arias se despide de Racing con sentida carta: “Los sueños están para cumplirse” - Chilevisión

Gabriel Arias dio por terminada su etapa en Racing. El arquero se despidió del club con una emotiva carta, agradeciendo el cariño de los hinchas y la recepción de los funcionarios.

En sus redes sociales, el chileno manifestó: "Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le habría creído".

"Cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: Fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?", agregó.

El meta de 38 años mencionó a su esposa, hijos, dirigentes y entrenadores que lo recibieron. "A mediados de 2018 apostaron por mí para defender el arco de un gigante como Racing", sostuvo.

Sobre los hinchas, el ídolo del cuadro de Avellaneda remarcó: "Los grandes protagonistas de esta historia, que me demostraron su cariño durante todo este tiempo y con los que compartí momentos que quedarán para siempre en mi corazón".

"Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto. Gracias, muchas gracias, por todo lo que vivimos juntos", sentenció.

Racing publicó emotivo homenaje a Gabriel Arias

De forma paralela, La Academia publicó un emotivo video en homenaje a Arias, mostrando inéditas imágenes de su llegada a la institución y una charla con los jugadores.

"Dejaste tu marca para siempre en nuestra historia. Muchas gracias toda la vida, Gabriel", señaló el elenco argentino en el posteo.

Con uno de los cuadros más relevantes de Argentina, el portero nacional jugó un total de 254 partidos y obtuvo seis títulos.

Los trofeos más importantes fueron la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, venciendo a poderosos brasileños como Cruzeiro y Botafogo.

