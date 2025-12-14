Infartante desenlace: Estudiantes de La Plata se consagró campeón de Argentina tras vencer a Racing - Chilevisión

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura argentino tras derrotar a Racing de Avellaneda en una final repleta de épica.

El trámite del partido fue parejo y no fue sino a falta de 10 minutos que la Academia desniveló todo con un auténtico golazo de Adrián 'Maravilla' Martínez.

Cuando parecía que al Pincha se le escapaba el título, un cabezazo de Guido Carrillo en los descuentos volvía a meterlos en partido y obligaba a disputar el alargue en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En el tiempo extra, la fatiga de los jugadores y las altas temperaturas —cerca de 30 °C— hicieron mella en el espectáculo, que continuó con el mismo marcador, forzando a que el título se definiera en la tanda.

El dramatismo se estiró hasta los penales. Facundo Cambeses, arquero de Racing, tapó un remate de Edwuin Cetré en una acción que parecía darle el título a la Academia.

Sin embargo, Fernando Muslera se vistió de héroe e hizo lo propio con el disparo de Gastón Martirena. Ya en la serie de uno, Franco Pardo estrelló su remate al palo y terminó dándole el título al León.

Estudiantes de La Plata a Libertadores

Además de bajar su estrella n.º 18, Estudiantes de La Plata también consiguió su boleto a la Copa Libertadores de América.

El Pincharrata se suma a Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors y Argentinos Juniors en la cita continental. Por parte de Chile, asistirán Coquimbo Unido, Universidad Católica, O'Higgins y Huachipato.