¡Los espera el PSG! Flamengo superó al Pyramids FC y jugará la final de la Copa Intercontinental - Chilevisión

Flamengo sumó un importante triunfo por 2-0 frente al Pyramids FC y se convierte en el segundo finalista de la Copa Intercontinental.

El mengao de Erick Pulgar fue superior durante los 90 minutos del encuentro con un juego que les vale llegar hasta lo más alto del torneo que reúne a los campeones de todas las confederaciones.

Tras vencer al campeón de África, los actuales campeones de América deberán enfrentar en la final al Paris Saint-Germain (PSG) en la ciudad de Doha, el próximo miércoles 17 de diciembre.

Flamengo buscará la Copa Intercontinental frente al PSG

Durante el desarrollo del partido, los rubronegros demostraron con fundamentos por qué son los actuales campeones del Brasileirao y de la Copa Libertadores.

En la primera mitad, el Menago aprovechó sus individualidades para buscar la apertura de la cuenta, principalmente con tiros desde afuera del área.

El gol llegaría mediante una pelota parada luego de que Giorgian de Arrascaeta enviara un centro desde la derecha para que Léo Pereira conectara el balón con la cabeza y desnivelara el marcador al minuto 23.

Ya en el segundo tiempo, el partido continuaría bajo el dominio de los brasileños, quienes aprovecharon nuevamente una pelota parada para que Danilo se elevara y, mediante un frentazo, pusiera el 2-0 que sentenció el resultado a los 52 minutos.