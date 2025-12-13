Flamengo vs Pyramids FC: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Intercontinental - Chilevisión

Flamengo sueña con meterse en la gran final de la Copa Intercontinental. El Mengao de Erick Pulgar se mide al Pyramids FC de Egipto.
Sábado 13 de diciembre de 2025 | 09:33
Flamengo enfrenta otro partido clave este sábado, chocando ante el Pyramids FC de Egipto por las semifinales de la Copa Intercontinental.
Por el torneo que junta a los campeones de todas las confederaciones, el Mengao de Erick Pulgar llega encendido tras vencer a Cruz Azul y ahora va por el campeón de la Champions de África.
De ganar el encuentro, el conjunto brasileño tendrá como gran premio el medirse nada menos que al PSG en la gran final.
El partido de Flamengo ante Pyramids FC, válido por las semifinales de la Copa Intercontinental, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.
Además, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online este crucial duelo. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.
El compromiso de los cariocas contra los africanos inicia a las 14:00 horas de Chile de este sábado 13 de diciembre.
El estadio para este tremendo cruce es el Ahmed Bin Ali, en Al Rayyan, Qatar, recinto con capacidad para recibir a 45 mil hinchas.