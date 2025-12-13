Flamengo vs Pyramids FC: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Intercontinental - Chilevisión

Flamengo enfrenta otro partido clave este sábado, chocando ante el Pyramids FC de Egipto por las semifinales de la Copa Intercontinental.

Por el torneo que junta a los campeones de todas las confederaciones, el Mengao de Erick Pulgar llega encendido tras vencer a Cruz Azul y ahora va por el campeón de la Champions de África.

De ganar el encuentro, el conjunto brasileño tendrá como gran premio el medirse nada menos que al PSG en la gran final.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Flamengo vs Pyramids FC?

El partido de Flamengo ante Pyramids FC, válido por las semifinales de la Copa Intercontinental, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online este crucial duelo. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Flamengo y Pyramids FC por la Copa Intercontinental

El compromiso de los cariocas contra los africanos inicia a las 14:00 horas de Chile de este sábado 13 de diciembre.

El estadio para este tremendo cruce es el Ahmed Bin Ali, en Al Rayyan, Qatar, recinto con capacidad para recibir a 45 mil hinchas.