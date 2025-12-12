 ¿Aumentan las selecciones? Pdte. de la Conmebol pide un Mundial 2030 “más participativo” - Chilevisión
¿Aumentan las selecciones? Pdte. de la Conmebol pide un Mundial 2030 “más participativo”

A uno de que se ratificará a Sudamérica como parte de las sedes, Alejandro Domínguez insistió en que la cita planetaria tiene que ser "una fiesta sin precedentes".

Viernes 12 de diciembre de 2025 | 12:00

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se refirió la organización de Mundial 2030 que tendrá como algunas de las sedes a Argentina, Uruguay y Paraguay.

En medio del debate de aumentar a 64 las selecciones participantes, el dirigente recalcó que el evento será histórico por los 100 años de la primera cita planetaria.

A un año de que se ratificará que habrá partidos en Sudamérica, apuntó a que es "una oportunidad única" e insistió en que "nos corresponde celebrar el centenario de la copa más importante del mundo con la grandeza que se merece".

Alejandro Domínguez pide un Mundial "sin precedentes"

En un video compartido en sus redes sociales, el líder del organismo remarcó que "el Mundial no nos pertenece a nosotros, pertenece al mundo, a la gente que vive y vibra con el fútbol en cada rincón del planeta".

"Los invito a que pongamos toda nuestra creatividad para hacer de esta ocasión una fiesta sin precedentes. Que sea participativa y abierta, y que quede grabada para siempre en la memoria de toda la humanidad", agregó.

En el registro, que se extiende por un minuto, Domínguez sostuvo: "No todos los días se cumplen 100 años. Hagamos juntos que esta celebración sea diferente, especial e inolvidable".

A lo largo de este año, dirigentes sudamericanos estarían buscando que sean 64 las selecciones que jueguen el Mundial 2030, situación que sigue siendo analizada por la FIFA y que podría terminar favoreciendo a esta región.

Mira el video acá

