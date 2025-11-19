Mundial 2030: El importante cambio que podrían sufrir las Eliminatorias Sudamericanas - Chilevisión

Cambios importantes podrían tener las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2030, los que afectarían directamente la forma de clasificar a la cita planetaria.

Teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay tienen asegurado su cupo al ser anfitriones, la Conmebol estaría pensando en replicar la Liga de las Naciones.

Así lo informó O Globo, quienes aseguraron que la idea es presuntamente instalar el mismo formato que se da en Europa.

La propuesta que se analizaría para las Eliminatorias

El diario brasileño aseguró que el supuesto nuevo torneo incluiría un trofeo y premios económicos, buscando incentivar la participación de las tres selecciones que ya tienen sentenciado su boleto.

El objetivo estaría en mantener una importante cantidad de partidos oficiales de cada escuadra, especialmente los que se juegan como local en el actual formato (9).

A partir de eso se determinarían los clasificados al certamen, además del repechaje internacional que las pasadas Clasificatorias obtuvo Bolivia.

Actualmente, Sudamérica ya tiene la Liga de Naciones Femenina, donde ocho equipos buscan clasificar a la cita planetaria que hará en Brasil el 2027.

De todas formas, cualquier anuncio se haría una vez finalizado el Mundial masculino en julio del 2026.