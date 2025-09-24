Reunión clave: La revolucionaria idea que podría cambiar radicalmente el Mundial 2030 - Chilevisión

La posibilidad de que el Mundial 2030 de fútbol tenga a 64 selecciones estaría avanzando a paso firme, idea que tiene a varias autoridades involucradas.

Según consignó el diario Olé, en las últimas horas hubo una reunión clave en Nueva York entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En la cita, el mandatario del ente rector del fútbol sudamericano le habría insistido en la propuesta de aumentar el número de participantes, pensando en que será el centenario de la primera cita planetaria.

La medida es respaldada por dirigentes y autoridades de Argentina, Uruguay y Paraguay, países que harán de sedes en la primera parte del torneo que continuará en España, Portugal y Marruecos.

Buscan aumentar número de partidos en Sudamérica

El matutino recalcó que, en caso de concretarse todo, Sudamérica sería sede de al menos tres grupos y no solamente de un partido como está contemplado en un inicio.

Las otras 13 zonas se desarrollarían en Europa y África, al igual que las rondas de eliminación directa y la gran final.

Las reuniones seguirán la próxima semana con la particpación de diferentes dirigentes, quienes le aseguraron al citado medio que muy pronto podría haber un anuncio oficial.

Cabe recordar que el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, será con 48 selecciones.