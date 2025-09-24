¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025? - Chilevisión

Desde este sábado 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre, Chile será el epicentro del esperado Mundial Sub 20 Chile 2025 y son muchos los partidos que se podrán disfrutar en distintas zonas del país.

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las cuatro ciudades sedes, donde 24 países buscarán quedarse con la ansiada copa.

A continuación te detallamos cómo comprar entradas si quieres asistir a algunos de los encuentros mundialeros.

¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025?

De acuerdo a lo establecido por la organización, la venta oficial de tickets se encuentra disponible a través del sitio web de Ticketplus.cl

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de Ticketplus, donde podrás comprar entradas y conocer el fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Al ingresar a la página encontrarás los distintos compromisos de la fase de grupos con su respectivo horario y estadio.

Entradas que se caracterizan por ser accesibles para incentivar la afluencia de público y que las personas puedan asistir en familia.

Los precios van desde los $3.450 para niños y $4.600 para adultos.

También se habilitó un abono para ver todos los partidos que se jueguen en un mismo estadio.

¿Cómo recibo la entrada?

De aacuerdo a la página oficial, una vez realizada la compra, recibirás un ticket digital con código QR al correo electrónico registrado.

Además, informan que no es necesario tener impresa la entrada para ingresar a los partidos.