 ¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025? - Chilevisión
¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025?

Este fin de semana inicia el Mundial Sub 20 Chile 2025, una de las citas planetarias más importantes del deporte juvenil y que volverá a ser organizada por nuestro país después de 38 años. Acá te contamos cómo adquirir los tickets.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 10:47

Desde este sábado 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre, Chile será el epicentro del esperado Mundial Sub 20 Chile 2025 y son muchos los partidos que se podrán disfrutar en distintas zonas del país. 

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca serán las cuatro ciudades sedes, donde 24 países buscarán quedarse con la ansiada copa. 

A continuación te detallamos cómo comprar entradas si quieres asistir a algunos de los encuentros mundialeros. 

¿Cómo comprar entradas para los partidos del Mundial Sub 20 en Chile 2025?

De acuerdo a lo establecido por la organización, la venta oficial de tickets se encuentra disponible a través del sitio web de Ticketplus.cl 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de Ticketplus, donde podrás comprar entradas y conocer el fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Al ingresar a la página encontrarás los distintos compromisos de la fase de grupos con su respectivo horario y estadio.

Entradas que se caracterizan por ser accesibles para incentivar la afluencia de público y que las personas puedan asistir en familia.

Los precios van desde los $3.450 para niños y $4.600 para adultos.

También se habilitó un abono para ver todos los partidos que se jueguen en un mismo estadio. 

¿Cómo recibo la entrada?

De aacuerdo a la página oficial, una vez realizada la compra, recibirás un ticket digital con código QR al correo electrónico registrado.

Además, informan que no es necesario tener impresa la entrada para ingresar a los partidos.

