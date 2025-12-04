Mundial 2026: Rio Ferdinand encabeza lista de leyendas que estarán en el sorteo - Chilevisión

El sorteo de la copa mundial será transmitido en vivo por las plataformas de Chilevisión, este viernes 5 de diciembre. Estrellas del fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo y béisbol serán protagonistas de la ceremonia.
Jueves 4 de diciembre de 2025 | 14:22
Este viernes 5 de enero se realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026 y se conocerán los rivales de las 48 selecciones participantes del nuevo formato de la copa de la FIFA.
La ceremonia se llevará a cabo en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., donde habrá una combinación inédita entre deporte, entretenimiento y espectáculo.
El anuncio estará liderado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, representantes de los 42 equipos que ya están clasificados más los que buscan el repechaje y destacadas leyendas del deporte mundial.
Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa y destacado defensor de la Premier League, dirigirá el sorteo en compañía de la presentadora internacional Samantha Johnson.
A ellos se sumarán las estrellas del fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo y béisbol: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.
La alfombra roja también tendrá la selecta participación del histórico quarterback de los New York Giants, Eli Manning, quien estará recibiendo a los invitados en la alfombra roja.
El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, este viernes 5 de diciembre a las 14:00 horas (hora de Chile).
Además de la TV abierta, el evento que da inicio a la copa mundial se podrá ver de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.