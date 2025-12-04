Mundial 2026: Rio Ferdinand encabeza lista de leyendas que estarán en el sorteo - Chilevisión

Este viernes 5 de enero se realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026 y se conocerán los rivales de las 48 selecciones participantes del nuevo formato de la copa de la FIFA.

La ceremonia se llevará a cabo en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., donde habrá una combinación inédita entre deporte, entretenimiento y espectáculo.

El anuncio estará liderado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, representantes de los 42 equipos que ya están clasificados más los que buscan el repechaje y destacadas leyendas del deporte mundial.

Las leyendas que estarán en el sorteo del Mundial 2026

Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa y destacado defensor de la Premier League, dirigirá el sorteo en compañía de la presentadora internacional Samantha Johnson.

A ellos se sumarán las estrellas del fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo y béisbol: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

La alfombra roja también tendrá la selecta participación del histórico quarterback de los New York Giants, Eli Manning, quien estará recibiendo a los invitados en la alfombra roja.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, este viernes 5 de diciembre a las 14:00 horas (hora de Chile).

Además de la TV abierta, el evento que da inicio a la copa mundial se podrá ver de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.