Cómo ver EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV el esperado sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026, el cual tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D.C.

Ahí se definirán los 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde hay seis equipos sudamericanos (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay), a la espera de lo que suceda con Bolivia en el repechaje.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cuándo y dónde ver el sorteo del Mundial de 2026 EN VIVO y GRATIS

El esperado sorteo del Mundial de 2026 será transmitido en vivo este viernes 5 de diciembre desde las 14:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.

De igual manera, la transmisión del evento también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el sorteo del Mundial 2026

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el sorteo, debes realizar el siguiente proceso:

En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.