Durísimos cuestionamientos a Marcelo Bielsa por histórica derrota de Uruguay: DT hizo fuerte autocrítica - Chilevisión

Nuevas críticas enfrenta Marcelo Bielsa en Uruguay, luego de que su selección cayera 5-1 este martes ante Estados Unidos en un amistoso.

La Celeste fue vapuleada por el elenco norteamericano en Tampa Bay, colocando una tremenda alarma de cara al Mundial del próximo año.

La caída es una de las peores del último tiempo de los charrúas, quienes no recibían cinco tantos desde que fueron aplastados 5-0 por Colombia en junio del 2004.

El desempeño de los dirigidos por el ex DT de La Roja colmó la paciencia de la prensa local. Por un lado, El Observador calificó lo ocurrido como "paliza vergonzosa".

En tanto, el Diario El País lo tildó de "papelón" y apuntó que la fatídica noche pudo traer "consecuencias" en otro contexto.

La brutal autocrítica de Marcelo Bielsa

Tras el cotejo, Bielsa hizo una fuerte autocrítica y dio a entender que su mensaje no le está llegando a los jugadores. "Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión", dijo en primera instancia.

El rosarino apuntó que "si hay algo que se mantuvo, es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, que es algo histórico. No pasa por eso; pasa por proponer un funcionamiento con el que superes al rival. Y no lo estamos logrando".

Pese a la contundente goleada, Jorge Giordano, director de selecciones, ratificó la continuidad del argentino y afirmó que el DT "tiene fuerzas para seguir".