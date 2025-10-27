Insólito: Hincha en estado de ebriedad entró a la cancha, cuestionó a DT y terminó detenido en Uruguay - Chilevisión

Un insólito momento se vivió este fin de semana en Uruguay, luego de que un hincha en estado de ebriedad ingresara a la cancha a increpar a un entrenador.

El particular hecho se dio este domingo en el choque de Miramar Misiones con Boston River, el que terminó con un triunfo 4-0 para este último.

Más allá de la goleada y el descenso de los locales, el duelo llamó la atención por la actitud de un simpatizante que se hizo viral al ir directamente hacia el estratega de los vencedores, Jadson Viera.

Hincha que entró a la cancha terminó detenido

La "invasión" al césped del sujeto se dio tras el cuarto gol de El Sastre, el que llegó en pleno primer tiempo contra un rival que simplemente fue superado.

De manera sorpresiva, el individuo, que tenía varias copas de más, saltó al campo y fue hacia el DT de manera tambaleante.

Según consignó el diario Ovación, esta persona entró por un espacio que había entre una de las murallas del espacio y una cancha de futbolito que se ubica a un costado.

Sin ningún temor, Viera atinó a darle la mano y hasta intentar tranquilizar al fanático, quien aparentemente lo estaba encarando por ganar sin apalaciones frente al descenso de Miramar Misiones.

A raíz de lo ocurrido, los oficiales a cargo de la seguridad se llevaron detenido al hombre, aunque sin necesidad de usar la fuerza ni esposarlo.

Mira el video acá