Repechaje al Mundial 2026: Estos son los posibles rivales de Bolivia y la fecha del sorteo - Chilevisión

Bolivia se prepara para disputar el repechaje al Mundial 2026, la que será su última oportunidad de meterse en la cita planetaria.

Transcurrida la ronda final de las Eliminatorias, La Verde terminó por conocer a sus posibles rivales en la instancia a la que accedieron por ser séptimos en Sudamérica.

Para meterse en el certamen, el elenco altiplánico tendrá que ganar dos partidos en territorio neutral. De conseguirlo, volverá al torneo que no juega desde 1994.

Los posibles rivales de Bolivia en el repechaje

República Democrática del Congo - África

Irak - Asia

Jamaica - Concacaf

Surinam - Concacaf

Nueva Caledonia - Oceanía

Fecha clave para Bolivia en el repechaje

Una de las fechas relevantes en esta etapa es el jueves 20 de noviembre, día en que se realizará el sorteo de los cruces.

En este aspecto se tendrá en cuenta el Ranking FIFA de las selecciones, con las dos mejores ubicadas pasando directamente a la final.

En tanto, los otros cuatro equipos jugarán a partido único las semifinales, buscando pasar a la última instancia que determinara los clasificados.

¿Cuándo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Los compromisos se desarrollarán entre el 23 y el 31 de marzo del 2026, donde Monterrey y Guadalajara fueron las sedes escogidas.