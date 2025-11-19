 Repechaje al Mundial 2026: Estos son los posibles rivales de Bolivia y la fecha del sorteo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Repechaje al Mundial 2026: Estos son los posibles rivales de Bolivia y la fecha del sorteo

La Verde disputará su última chance para clasificar a la cita planetaria, instancia en la que estarán otras cinco selecciones de diferentes confederaciones.

Miércoles 19 de noviembre de 2025 | 09:47

Bolivia se prepara para disputar el repechaje al Mundial 2026, la que será su última oportunidad de meterse en la cita planetaria.

Transcurrida la ronda final de las Eliminatorias, La Verde terminó por conocer a sus posibles rivales en la instancia a la que accedieron por ser séptimos en Sudamérica.

Para meterse en el certamen, el elenco altiplánico tendrá que ganar dos partidos en territorio neutral. De conseguirlo, volverá al torneo que no juega desde 1994.

Los posibles rivales de Bolivia en el repechaje

  • República Democrática del Congo - África
  • Irak - Asia
  • Jamaica - Concacaf
  • Surinam - Concacaf
  • Nueva Caledonia - Oceanía

Fecha clave para Bolivia en el repechaje

Una de las fechas relevantes en esta etapa es el jueves 20 de noviembre, día en que se realizará el sorteo de los cruces.

En este aspecto se tendrá en cuenta el Ranking FIFA de las selecciones, con las dos mejores ubicadas pasando directamente a la final.

En tanto, los otros cuatro equipos jugarán a partido único las semifinales, buscando pasar a la última instancia que determinara los clasificados.

¿Cuándo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Los compromisos se desarrollarán entre el 23 y el 31 de marzo del 2026, donde Monterrey y Guadalajara fueron las sedes escogidas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Con un regreso y un “europeo”: Las sorpresivas selecciones de Concacaf que clasificaron al Mundial 2026

Mundial 2030: El importante cambio que podrían sufrir las Eliminatorias Sudamericanas

Durísimos cuestionamientos a Marcelo Bielsa por histórica derrota de Uruguay: DT hizo fuerte autocrítica

Desconsolado: El llanto de Reinaldo Rueda tras no clasificar al Mundial con Honduras
Publicidad
Publicidad