Recordó a Chile: La estremecedora arenga de Carlos Lampe en clasificación de Bolivia al repechaje - Chilevisión

Bolivia está eufórica. La victoria ante Brasil por la fecha 18° de las Eliminatorias le permitió alcanzar el repechaje e ilusionarse con clasificar al Mundial 2026.

La jornada del pasado martes en El Alto quedará en el recuerdo de los hinchas, quienes han viralizado la arenga de Carlos Lampe en la previa del cotejo contra los Pentacampeones.

El arquero motivó a sus compañeros recordando el histórico triunfo frente a Chile en septiembre del 2024, donde sufrió una grave lesión que terminó en gol de Eduardo Vargas.

Carlos Lampe motiva a todo Bolivia: "El tren pasa sólo una vez"

Minutos antes de entrar a la cancha, el ex Huachipato miró al resto del plantel y les comentó: "Tenemos la posibilidad más linda después de 31 años".

"Hace un año me rompí el tendón, pero cumplo un año donde sembramos esa ilusión, esa fe y esperanza. Porque volvimos a ganar (de visitante) también después de 31 años", agregó.

Lampe destacó al grupo e insistió en que "eso lo hemos ganado nosotros. Nadie creía en nosotros, todo el mundo pensó que estábamos muertos y eliminados. Nos revelamos y empezar a ganar, jugar mejor y conseguir resultados"

"El tren pasa sólo una vez. El ídolo de cada uno de ustedes que veían en la tele, ninguno pudo jugar este partido. Agarremos ese boleto y subamos a ese tren", sentenció.

Bolivia se jugará el cupo al Mundial en marzo del 2026, disputando una especie de playoffs junto a otras cinco selecciones.