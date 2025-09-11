Se acabó el sueño: La tajante respuesta de DT de Bolivia ante posible regreso de Moreno Martins - Chilevisión

Impacto causaron las palabras de Marcelo Moreno Martins, histórico goleador de Bolivia que se postuló para salir del retiro y ayudar a su selección en el repechaje para el Mundial 2026.

El ariete concluyó su carrera en 2024, pero abrió la posibilidad de volver a ponerse la camiseta de La Verde. "Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa".

Sin embargo, el deseo del ex jugador del Flamengo y Cruzeiro, entre otros, se esfumó rápidamente debido a que el propio entrenador altiplánico, Óscar Villegas, le bajó el pulgar.

¿Qué dijo Óscar Villegas de Marcelo Moreno Martins?

En entrevista con DSports, el estratega aterrizó de inmediato la ilusión y afirmó: "No es en serio lo del regreso de Marcelo Moreno Martins. Fue un grandísimo jugador, pero hace un año que no juega y primero debería conseguir club".

"Lo escuché hablar de que quería dirigir, no sé si de esa manera. La verdad es que desconozco si es como jugador, porque no es un jugador activo, ni siquiera puedo pensar dónde lo puedo ver", agregó.

Villegas apuntó que "deseos yo también tengo, me gustaría jugar a mí también de verdad. No sé, tendría que verlo jugar para dar una opinión".

El ex atacante de 38 años cerró su carrera en noviembre del 2023 con Bolivia, consagrándose como el máximo goleador de la historia de La Verde al convertir 31 tantos en 108 partidos.