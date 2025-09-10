“Para usted, que no creyó”: Relator de Bolivia rompió en lágrimas tras asegurar el repechaje - Chilevisión

Bolivia vivió una de sus noches más emotivas de su historia este martes. La Verde aseguró su cupo al repechaje para el Mundial 2026 al derrotar por la cuenta mínima nada menos que a Brasil.

El elenco altiplánico, que terminó séptimo en la tabla de posiciones, quedó a un paso de romper el maleficio y clasificar a la cita planetaria, hecho que no consiguen hace más de 30 años.

El escenario fue el ideal para sacar todas las frustraciones. Por ejemplo, el relator de la televisión local, Gonzalo Cobo, estalló de alegría luego del triunfazo.

El estremecedor relato tras clasificación de Bolivia al repechaje

En el final del encuentro, el narrador se destapó: "La emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que usted. Pida la pelota (Cristián) Garay, por favor. Señores, estamos en el repechaje".

"Lo logramos, volvimos al Mundial. Por toda esta gente que creyó. Por usted, que no creyó y ahora sueña. Se hizo realidad. Bolivia está en el Mundial, ha llegado el repechaje", agregó.

Cobo aprovechó de defender a los futbolistas dirigidos por el DT Óscar Villegas. "Para estos muchachos que se sacaron la bronca, la venganza de creer e ir hasta el último partido", sostuvo.

Bolivia le arrebató el séptimo lugar de la tabla de posiciones a Venezuela, culminando el proceso con 20 puntos y un registro de 6 victorias, 2 empates y 10 derrotas.

Mira el relato acá