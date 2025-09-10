“Para usted, que no creyó”: Relator de Bolivia rompió en lágrimas tras asegurar el repechaje - Chilevisión

La histórica victoria contra Brasil en El Alto generó locura en Bolivia, que se jugará su chance de estar en el Mundial al finalizar séptimo en las Eliminatorias.
Miércoles 10 de septiembre de 2025 | 14:08
Bolivia vivió una de sus noches más emotivas de su historia este martes. La Verde aseguró su cupo al repechaje para el Mundial 2026 al derrotar por la cuenta mínima nada menos que a Brasil.
El elenco altiplánico, que terminó séptimo en la tabla de posiciones, quedó a un paso de romper el maleficio y clasificar a la cita planetaria, hecho que no consiguen hace más de 30 años.
El escenario fue el ideal para sacar todas las frustraciones. Por ejemplo, el relator de la televisión local, Gonzalo Cobo, estalló de alegría luego del triunfazo.
En el final del encuentro, el narrador se destapó: "La emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que usted. Pida la pelota (Cristián) Garay, por favor. Señores, estamos en el repechaje".
"Lo logramos, volvimos al Mundial. Por toda esta gente que creyó. Por usted, que no creyó y ahora sueña. Se hizo realidad. Bolivia está en el Mundial, ha llegado el repechaje", agregó.
Cobo aprovechó de defender a los futbolistas dirigidos por el DT Óscar Villegas. "Para estos muchachos que se sacaron la bronca, la venganza de creer e ir hasta el último partido", sostuvo.
Bolivia le arrebató el séptimo lugar de la tabla de posiciones a Venezuela, culminando el proceso con 20 puntos y un registro de 6 victorias, 2 empates y 10 derrotas.
La emoción del relator boliviano porque desde 1994 nunca han estado tan cerca de ir a un mundial; Bolivia, qué hermoso es el fútbol.