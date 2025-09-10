Bolivia en el repechaje: Posibles rivales y cuándo juega la clasificación al Mundial 2026 - Chilevisión

Bolivia hizo historia este martes y consiguió el boleto al repechaje para el Mundial 2026, luego de derrotar 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, arrebatándole el medio cupo a Venezuela que cayó 6-3 contra Colombia en condición de local.

Con esto, el elenco altiplánico aseguró su participación en una especie de playoffs junto a otras selecciones.

Repechaje al Mundial: Rivales y fecha para los partidos de Bolivia

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión estarán seis selecciones en el repechaje: Uno de Sudamérica (Bolivia), dos de Concacaf, uno de Asia, uno de Oceanía (Nueva Caledonia) y uno de África.

Todos ellos se dividirán en dos llaves, con los países de peor ranking FIFA enfrentándose en una semifinal a partido único, donde el ganador avanzará a la definición por el boleto al Mundial contra el mejor ubicado en el escalafón.

A falta de algunas jornadas para que terminen las Clasificatorias en otras confederaciones, las otras escuadras que estarían jugando esta instancia son: República Democrática del Congo, Arabia Saudita, El Salvador y Curazao.

Los compromisos se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo en terreno neutral.