 Bolivia en el repechaje: Posibles rivales y cuándo juega la clasificación al Mundial 2026 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Bolivia en el repechaje: Posibles rivales y cuándo juega la clasificación al Mundial 2026

La Verde finalizó séptima en las Eliminatorias y accedió a una instancia clave buscando su boleto a la cita planetaria, la que asoma bastante compleja.

Miércoles 10 de septiembre de 2025 | 09:32

Bolivia hizo historia este martes y consiguió el boleto al repechaje para el Mundial 2026, luego de derrotar 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, arrebatándole el medio cupo a Venezuela que cayó 6-3 contra Colombia en condición de local.

Con esto, el elenco altiplánico aseguró su participación en una especie de playoffs junto a otras selecciones.

Repechaje al Mundial: Rivales y fecha para los partidos de Bolivia

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión estarán seis selecciones en el repechaje: Uno de Sudamérica (Bolivia), dos de Concacaf, uno de Asia, uno de Oceanía (Nueva Caledonia) y uno de África.

Todos ellos se dividirán en dos llaves, con los países de peor ranking FIFA enfrentándose en una semifinal a partido único, donde el ganador avanzará a la definición por el boleto al Mundial contra el mejor ubicado en el escalafón.

A falta de algunas jornadas para que terminen las Clasificatorias en otras confederaciones, las otras escuadras que estarían jugando esta instancia son: República Democrática del Congo, Arabia Saudita, El Salvador y Curazao.

Los compromisos se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo en terreno neutral.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

“Para usted, que no creyó”: Relator de Bolivia rompió en lágrimas tras asegurar el repechaje

“Karma”: Así quedó el Instagram de Yeferson Soteldo luego de caótica eliminación de Venezuela

Bolivia venció a Brasil y puso un pie en el próximo Mundial 2026: Aseguró un cupo al repechaje

A sacar cuentas: Los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el repechaje del Mundial
Publicidad
Publicidad