Tabla de posiciones Eliminatorias: Chile terminó último tras empatar ante Uruguay - Chilevisión

Este martes, se disputó la última fecha de las Clasificatorias al Mundial de 2026, el cual tendrá lugar en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Durante esta jornada cuatro partidos se jugaron en simultáneo incluido el de Chile vs Uruguay (20:30 horas). Mientras que el único encuentro que se disputó a las 20:00 horas fue el Ecuador vs Argentina.

Chile terminó último en las Eliminatorias

El empate de La Roja ante La Celeste dejó al combinado nacional en el último lugar de la tabla de posiciones, sumando solamente 11 puntos en 18 jornadas. Registrando las peores Clasificatorias de su historia en formato de todos contra todos.

Por la parte alta ya estaban definidos los seis clasificados a la cita planetaria, estos son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Mientras que el repechaje quedó para Bolivia, que venció en El Alto a Brasil y aprovechó la dura caída de Venezuela, que fue goleado 6-3 por Colombia.