 Última fecha de Eliminatorias: Cuándo se juega y qué partido transmite Chilevisión - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Última fecha de Eliminatorias: Cuándo se juega y qué partido transmite Chilevisión

El proceso al Mundial 2026 baja el telón con atractivos partidos, donde Chile se medirá a Uruguay buscando culminar de buena manera este camino.

Lunes 8 de septiembre de 2025 | 10:24

Tras un extenso camino e increíbles partidos, las Eliminatorias Sudamericanas bajan el telón este martes 9 de septiembre con su última fecha.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya tiene asegurado su cupo en el Mundial 2026, por lo que solamente queda definir a la selección que irá al repechaje.

El boleto para esta instancia se lo pelean Venezuela y Bolivia, donde la Vinotinto tiene la primera opción al tener un punto más en la tabla de posiciones.

Por su parte, Chile buscará cerrar este proceso enfrentando a Uruguay, partido que tendrá un condimento especial por el regreso al país de Marcelo Bielsa.

Fecha 17° Eliminatorias: ¿Qué partido transmite Chilevisión?

El partido que transmitirá Chilevisión en esta fecha 17° de las Eliminatorias será el de Chile recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional.

El duelo comenzará a las 19:30 horas de Chile de este martes 9 de septiembre y lo podrás ver de manera online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Adicionalmente, por MiCHV podrás ver los cotejos de Ecuador ante Argentina y Venezuela vs Colombia.

Programación fecha 18° Eliminatorias Sudamericanas

Martes 9 de septiembre:

  • Ecuador vs Argentina: 20:00 horas.
  • Chile vs Uruguay: 20:30 horas.
  • Bolivia vs Brasil: 20:30 horas.
  • Venezuela vs Colombia: 20:30 horas.
  • Perú vs Paraguay: 20:30 horas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Pensando en el Mundial Sub 20: Chile se enfrentó a Arabia Saudita en exigente amistoso

Nicolás Córdova llamó a “generar un proceso” y apuntó al rol clave de los Mundiales juveniles

Chile vs Uruguay: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por Eliminatorias

¿Deja Independiente? El poderoso club europeo que mostró interés por Felipe Loyola
Publicidad
Publicidad