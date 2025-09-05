Marcelo Bielsa recuerda a Chile tras clasificar al Mundial con Uruguay: “Me hubiera encantado seguir” - Chilevisión

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguaya, recordó su paso por Chile tras la clasificación de La Celeste al Mundial 2026.

La escuadra charrúa goleó 3-0 a Perú este jueves por la fecha 17° de las Eliminatorias, sentenciando de manera matemática su boleto a la cita planetaria.

Con esto, el entrenador argentino completó tres procesos en los que logró el cupo al certamen, los que se dieron anteriormente con Argentina y La Roja.

El recuerdo de Marcelo Bielsa sobre Chile

Acerca de las similitudes en estos procesos, el rosarino afirmó que "Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos".

"Eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna", sostuvo en conferencia de prensa.

Bielsa rememoró su ciclo en La Albiceleste (1999-2004) y señaló: "En el caso de Argentina, no logré yo que el peak de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable, que era el Mundial".

"En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron", agregó.

Uruguay cerrará su camino en las Eliminatorias enfrentando justamente a Chile, compromiso que se jugará el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.