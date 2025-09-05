FIFA aplica nuevo castigo a Chile: A qué se debe y cómo afecta a La Roja - Chilevisión

En la antesala de la derrota de Chile ante Brasil por Eliminatorias, la FIFA confirmó nuevo castigo a la Selección Nacional.

El Comité Disciplinario del organismo sancionó a La Roja por "discriminación y abuso racista" de parte de hinchas en el encuentro frente a Argentina, disputado en el Estadio Nacional a comienzos de junio.

Pese a que la determinación intentó ser cambiada, el ente rector del fútbol mundial apuntó a que había reincidencia y no hubo perdón.

Las sanciones de la FIFA a Chile

El castigo implica una importante reducción de aforo en el próximo encuentro del combinado nacional, el que en esta ocasión llega al 50%.

Adicionalmente, se aplicó una multa de 115.000 francos suizos, lo que equivale a casi 140 millones de pesos en moneda nacional.

La FIFA puso mano dura con varias federaciones por hechos ocurridos en sus compromisos anteriores, entre las que están Argentina y Colombia que también recibieron sanciones.

Por otro lado, se confirmó que Francisco Sierralta fue suspendido por dos fechas producto de su expulsión en la derrota de La Roja contra Bolivia el 10 de junio, cotejo que marcó el término de la era de Ricardo Gareca.