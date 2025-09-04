Argentina derrotó a Venezuela con doblete de Messi en su último partido de local por la selección - Chilevisión

Argentina superó 3-0 a Venezuela en el Monumental de River Plate con un doblete de Lionel Messi y un gol de Lautaro Martínez en la penúltima fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

En una jornada condicionada por la despedida del capitán argentino de la selección como local, Messi convirtió dos tantos que aseguraron el triunfo y le dieron un cierre especial a su último partido oficial por las Clasificatorias en Buenos Aires.

El marcador lo abrió Lautaro Martínez con un certero cabezazo tras un centro de Nicolás González a los 75 minutos, desatando la alegría de los hinchas que colmaron el estadio.

Poco después, Thiago Almada asistió a Messi en el área y el capitán selló el segundo tanto a los 79’. Minutos más tarde, la Pulga completó su doblete con otra definición precisa.

Venezuela con la vista puesta en el repechaje

Con esta victoria, Argentina alcanzó 38 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla. El próximo martes visitará a Ecuador con la clasificación asegurada.

Venezuela, en tanto, perdió la posibilidad de avanzar de forma directa, aunque aún mantiene la ilusión de acceder al repechaje si vence a Colombia y Bolivia no suma frente a Brasil.