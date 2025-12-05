Sorteo Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS rivales de fase de grupos - Chilevisión

Las seis selecciones sudamericanas conocen a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, calendario que se arma con el esperado sorteo.
Viernes 5 de diciembre de 2025 | 08:33
El Mundial 2026 tiene una jornada determinante este viernes, día en que se realiza el esperado sorteo de la fase de grupos.
Concluidas las Eliminatorias, y a la espera de que disputen los repechajes, llegó el momento de saber las zonas para el torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
En los bolilleros estarán seis selecciones sudamericanas, a las cuales se puede sumar Bolivia que jugará su última chance de participar en marzo del próximo año.
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.
Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán de forma online y totalmente gratis este esperado evento.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran acontecimiento, debes realizar el siguiente proceso:
La instancia inicia oficialmente a las 14:00 horas de Chile de este viernes 5 de diciembre, realizándose en el Kennedy Center de Washington D.C.