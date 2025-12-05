Sorteo Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS rivales de fase de grupos - Chilevisión

El Mundial 2026 tiene una jornada determinante este viernes, día en que se realiza el esperado sorteo de la fase de grupos.

Concluidas las Eliminatorias, y a la espera de que disputen los repechajes, llegó el momento de saber las zonas para el torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

En los bolilleros estarán seis selecciones sudamericanas, a las cuales se puede sumar Bolivia que jugará su última chance de participar en marzo del próximo año.

Sorteo fase de grupos Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.

Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán de forma online y totalmente gratis este esperado evento.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver sorteo del Mundial 2026 GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran acontecimiento, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

La instancia inicia oficialmente a las 14:00 horas de Chile de este viernes 5 de diciembre, realizándose en el Kennedy Center de Washington D.C.