 Joao Pedro acusó un golpe y vomitó en pleno partido de Brasil ante Chile - Chilevisión
Joao Pedro acusó un golpe y vomitó en pleno partido de Brasil ante Chile

El delantero del Chelsea protagonizó un llamativo momento durante el duelo por Eliminatorias, el que rápidamente viralizó en las redes sociales.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 21:39

Una llamativa situación se dio en el partido de Brasil ante Chile por Eliminatorias, luego de que Joao Pedro vomitara durante el primer tiempo.

El delantero del Chelsea se sintió mal tras un supuesto golpe en el abdomen, cayendo al piso y generando la preocupación en el banco brasileño.

Tras la preocupante imagen, el árbitro venezolano Alexis Herrera pidió que el cuerpo médico del Scratch ingrese a la cancha.

La insólita escena ocurrió en el área chica que defendía el arquero nacional Lawrence Vigouroux, de correcta actuación en el cotejo.

Pese al incómodo momento, Joao Pedro continuó jugando el duelo disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

