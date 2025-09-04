 Brasil vs Chile: Sigue aquí EN VIVO el partido de La Roja por Eliminatorias - Chilevisión
Brasil vs Chile: Sigue aquí EN VIVO el partido de La Roja por Eliminatorias

La Roja comienza un nuevo ciclo enfrentando a Brasil en un duro desafío por las Eliminatorias, partido que se disputa en el mítico Estadio Maracaná.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 20:02

La Selección Chilena disputa este jueves un nuevo partido por las Eliminatorias, visitando nada menos que a Brasil en un complejo desafío.

Pese a no tener chances de ir al Mundial, La Roja se mide a los Pentacampeones buscando salir del último lugar de la tabla de posiciones y tomar ritmo.

De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova no cuenta con Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic, quienes están ausentes por lesión.

Hora del partido entre Brasil y Chile por Eliminatorias

El compromiso de Chile ante Brasil inicia a las 20:30 horas de nuestro país de este este jueves 4 de septiembre.

El estadio que recibe el duelo es el mítico Maracaná, recinto en el que se espera una gran multitud de hinchas y un importante número de fanáticos nacionales.

Brasil vs Chile por Eliminatorias: Sigue aquí en vivo el partido

El partido de La Roja contra los dirigidos por Carlo Ancelotti lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS acá.

