Brasil vs Chile: Sigue aquí EN VIVO el partido de La Roja por Eliminatorias - Chilevisión

La Roja comienza un nuevo ciclo enfrentando a Brasil en un duro desafío por las Eliminatorias, partido que se disputa en el mítico Estadio Maracaná.
Jueves 4 de septiembre de 2025 | 20:02
La Selección Chilena disputa este jueves un nuevo partido por las Eliminatorias, visitando nada menos que a Brasil en un complejo desafío.
Pese a no tener chances de ir al Mundial, La Roja se mide a los Pentacampeones buscando salir del último lugar de la tabla de posiciones y tomar ritmo.
De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova no cuenta con Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic, quienes están ausentes por lesión.
El compromiso de Chile ante Brasil inicia a las 20:30 horas de nuestro país de este este jueves 4 de septiembre.
El estadio que recibe el duelo es el mítico Maracaná, recinto en el que se espera una gran multitud de hinchas y un importante número de fanáticos nacionales.
El partido de La Roja contra los dirigidos por Carlo Ancelotti lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS acá.