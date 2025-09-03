“El problema...”: Carlo Ancelotti replica a Neymar por su llamativa ausencia para enfrentar a Chile - Chilevisión

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, respondió a Neymar tras dejarlo fuera de la convocatoria para los partidos ante Chile y Bolivia por las Eliminatorias.

El estratega italiano afirmó en un principio que el delantero del Santos no estaba contemplado por problemas físicos, lo que fue descartado por el ariete.

De hecho, la figura del Scratch apuntó a "razones técnicas" para su ausencia en el cierre del proceso al Mundial 2026.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti de Neymar?

En la conferencia de prensa previa al choque con La Roja, Ancelotti reconoció motivos "técnicos" y apuntó a que se basa en "muchas cosas".

"Sé lo que el jugador está haciendo y el problema que ha tenido. Nadie puede discutir a Neymar el nivel técnico, lo que estamos evaluando es su condición física, pero no solo de él, sino de todos los jugadores", comentó.

El ex adiestrador del Real Madrid recalcó que en La Canarinha "hay muchísima competencia, tenemos 70 jugadores que pueden estar en la selección".

Sobre los requisitos para estar en el plantel, el italiano sostuvo: "Calidad, que estén 100% físicamente, que encajen bien y jueguen bien para el equipo, no de forma individual".

Horario del partido entre Chile y Brasil

El partido de Brasil ante Chile está programado para este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, comenzando a las 20:30 horas.